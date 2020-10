Granato vai realizar mutirão para acabar com as filas na saúde

O candidato a prefeitura de Volta Redonda, pelo Solidariedade, Granato, voltou a afirmar, nessa quarta-feira, 28, que uma das primeiras providencias que tomará quando assumir o comando da cidade em janeiro, será realizar um mutirão para acabar com as filas para consultas e cirurgias na rede municipal de saúde.

“Não posso concordar com este descaso com que o atual gestor está tratando a nossa cidade. Ele não faz nada, mas tem sempre um culpado para esta crise: o Covid. Não é o Covid, mas sim o dinheiro gasto ou desviado dele e que não foi usado para dar dignidade e saúde aos moradores da cidade”, afirmou Granato e complementou: “Temos um hospital [se referindo ao Santa Margarida] que está praticamente fechado, que não realiza uma cirurgia sequer e que até agora atendeu a apenas 800 consultas, mas que poderia estar funcionando a todo vapor, diminuindo em muito as filas para médicos especialistas e as cirurgias eletivas”, complementou.

Em entrevista a rádio Vibe na manhã de ontem e na caminhada realizada na tarde dessa quarta pelas ruas da cidade, Granato voltou a afirmar que como está não dá para continuar. “Já conversei com o governador do Rio em exercício Claudio Castro e vamos transformar o Santa Margarida em um hospital de referência para atender não só os habitantes de Volta Redonda, mas de todas as cidades circunvizinhas que já fazem uso do São João Batista, as custas da cidade, mas que com esse hospital suas consultas e atendimentos serão pagas pelo governo estadual”, disse.

Funcionalismo

No dia em que comemorou o dia do funcionalismo público, Granato garantiu a todos os funcionários públicos que no seu governo, eles voltarão a ter um atendimento de saúde nota 10. “Vamos transformar um local no Santa Margarida que será voltado a apenas atender aos funcionários e seus familiares em um atendimento com excelência jamais visto na cidade”.

Também durante a entrevista ao comunicador Peninha e em relação ao funcionalismo, Granato anunciou que quando assumir, mesmo sabendo que haverá salários atrasados para pagar, o dia do pagamento voltará a ser no ultimo dia útil do mês e todos receberão integralmente o que é devido. Assessoria de Imprensa Fernando de Barros