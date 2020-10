Jovem com mandado expedido pela Justiça é preso em Paraíba do Sul

Policiais militares e civis prenderam na tarde desta quarta-feira, um jovem, de 19 anos, suspeito de tráfico de drogas, na Travessa Augusto São Pinto, no bairro Brocotó, em Paraíba do Sul. O jovem é acusado de ter fugido de um flagrante no início de julho, no bairro Volante. Na oportunidade ele deixou para trás 61 cápsulas de cocaína pronta para a venda.

O suspeito também é suspeito de enterrar mais de 5 quilos de maconha e 101 cápsulas de cocaína em um bambuzal no distrito de Werneck. Contra o suspeito havia um mandado de prisão expedido pela Justiça. O rapaz foi levado para a delegacia de Paraíba do Sul e vai responder por tráfico de drogas.