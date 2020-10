Neto e Faria destacam apoio recebido nos bairros

Candidatos a prefeito e vice pelo DEM, Antônio Francisco Neto e Sebastião Faria destacaram o apoio que as carreatas e atos de campanha estão recebendo nos bairros. Nesta terça-feira, a dupla percorreu quase dez localidades diferentes levando as propostas de governo para o futuro de Volta Redonda.

“Somos duas pessoas típicas de Volta Redonda. Eu nasci e fui criado aqui e o Faria chegou para trabalhar, adotou e foi adotado pela nossa cidade, ajudou a construir Volta Redonda. A identificação da população com nosso projeto é algo extraordinário”, disse Neto.

O ex-prefeito voltou a afirmar que Faria terá um papel importante na retirada definitiva das Organizações Sociais do comando dos hospitais públicos mantidos pelo município. Da mesma forma, Neto ressaltou que será necessário ter um cuidado especial com a atenção básica da saúde.

“Infelizmente, as pessoas vêm até nós com muitas reclamações. Faltam médicos, remédios, os exames demoram e as cirurgias estão cada vez mais raras. Vamos ter muito trabalho, mas com experiência e muita honestidade vamos melhorar a situação”, disse.

Neto também ressaltou que a segurança e a Infraestrutura são outros pontos muito questionados pelos moradores. “A segurança regrediu muito sem uma política mais dinâmica de apoio às ações do Estado. Também contribuiu para isso o desmonte da estrutura social. A prefeitura está menos presente nos bairros. A manutenção nem se fala. Serão tempos difíceis, mas que vamos vencer ao lado da população”, destacou.