Polícia Civil prende suspeito de roubo de cargas no Sul Fluminense

Policiais civis de Barra Mansa, coordenados pelo delegado Ronaldo Aparecido, prenderam na terça-feira (27), um jovem de 22 anos, suspeito de envolvimento com o roubo de cargas na região Sul Fluminense. A prisão foi efetuada numa casa da Rua Antônio Graciano da Rocha, na Vila Maria. Contra o suspeito, havia mandado de prisão expedido pela 2ª Vara Criminal de Barra Mansa, em decorrência de sua suposta participação no roubo de uma carga pertencente à uma empresa localizada na Rua Rizoleta Neves, no bairro Santa Maria II, também em Barra Mansa, no dia 24 do mês passado, próximo à Via Dutra, no distrito de Floriano.

O preso é irmão de outro suspeito preso em flagrante pela Polícia Militar, no dia 1º deste mês, pelo mesmo tipo de crime. Ele estava com um comparsa num Ônix, na RJ-155 (Rodovia Saturnino Braga, em Rio Claro, com duas vítimas de assalto a um caminhão de transporte de cargas. Na ocorrência, além de duas vítimas com as mãos amarradas, os PMs encontraram num carro uma pistola.