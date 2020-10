Clínica da Família do Vila Brasília já atende moradores em Volta Redonda

Unidade irá atender cerca de 30 mil pessoas dos bairros Vila Brasília, Mariana Torres, Verde Vale, Belo Horizonte e Coqueiros_

Moradores dos bairros Mariana Torres, Verde Vale, Belo Horizonte e Coqueiros, que formam o Complexo Vila Brasília, passam a contar, a partir desta quinta-feira, dia 29, com uma nova unidade de saúde, ligada a estratégia da saúde da família. A Clínica da Família Upinha Municipal servirá como elo entre a estratégia da saúde da família e como especialidades médicas. Os usuários serão referenciados das cinco unidades que compõe as sete equipes do Programa Saúde da Família.

A coordenadora da Atenção Primária da Secretaria Municipal de Saúde, Jussara Moreira de Oliveira, explica que a nova unidade vai trazer uma aproximação entre os serviços de saúde, com foco no trabalho humanizado. “Vão atuar aqui profissionais que estão capacitados e que vão buscar essa integração e humanização no atendimento, a partir do acolhimento e da escuta qualificada. Essa integração faz parte das estratégias do Planifica SUS, que estamos implantando no município ”, contou com uma coordenadora.

Jair Finoti, vice presidente da Associação de Moradores do bairro Vila Brasília, destaca que a implantação da unidade de saúde é a realização de um sonho antigo para essa comunidade. “Essa unidade irá beneficiar muito a população do complexo Vila Brasília. Há muitos anos que a gente esperava a implantação dela no bairro. Hoje só tenho a agradecer”, disse o vice-presidente.

A nova unidade possui duas salas de consultórios médicos – para atendimentos das especialidades em ginecologia e urologia -, além de uma ampla recepção para realização de trabalhos de Educação em Saúde e Acolhimento Humanizado. Toda a estrutura atende as normas técnicas vigentes e vai funcionar de segunda à sexta-feira, das 8 às 17 horas. A equipe é composta por ginecologista, urologista, técnicos em enfermagem, cuidadores em saúde e enfermeiro.

De acordo com a secretária municipal de Saúde, Flavia Lipke, a nova Unidade de Saúde contará, em breve, com atendimentos nas especialidades de endocrinologia, cardiologia e fisioterapia. Ela ressalta que o município irá disponibilizar assistência integral à saúde com a implantação da nova unidade. “Os moradores do Complexo Vila Brasília devem um atendimento qualificado, seguindo o que é preconizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Isso é um orgulho. A princípio os pacientes terão acesso a ginecologistas e urologistas e posteriormente irá disponibilizar o atendimento para fisioterapia, cardiologia e endocrinologia. Com isso, a população terá assistência qualificada e integralizada, ou seja, com a continuidade do cuidado já realizado pela estratégia da saúde da família ”, disse a secretária.