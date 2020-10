Baltazar defende a implementação do projeto “Escola 360” em Volta Redonda

O candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, defendeu a implementação do projeto “Escola 360” que, durante 360 dias no ano, aproveitará as estruturas das escolas municipais, principalmente nos bairros mais carentes, para fornecer atividades extracurriculares, como oficinais técnicas e esportivas, e alimentação para os estudantes e suas famílias. O programa, que foi adotado com sucesso em Guarulhos (SP), é mais uma forma de aproximar o núcleo familiar e as escolas, segundo Baltazar.

“Apenas em 2019, 252 mil pessoas foram atendidas em Guarulhos. Em nossa cidade, a rede municipal conta com 110 escolas, divididas entre creches e ensino fundamental. Primeiro, creio que devemos colocar a alimentação para funcionar. Muitos alunos têm sua única refeição de qualidade na escola. Se esses alunos comem apenas na escola, naturalmente suas famílias também têm poucas condições de se alimentar de forma nutritiva. Por isso, defendo que a escola forneça alimentação sete dias por semana, abraçando também o núcleo familiar dessas crianças”, relatou o candidato.

Baltazar ponderou que, assim como ocorre em Guarulhos, o Escola 360 de Volta Redonda contará com atividades esportivas, culturais e de lazer, mas com uma aplicação de forma gradual e respeitando as dificuldades orçamentárias que a cidade vai enfrentar.

“Segundo o IBGE, 80 mil pessoas vivem com meio salário mínimo em nossa cidade. Por esse motivo, coloquei a nutrição como primeiro plano, mas sem abdicar das atividades extracurriculares que serão inseridas. Temos que colocar a escola em “ebulição”, em pleno funcionamento”, completou Baltazar