Homem é preso por tentativa de assalto a motorista de aplicativo na Vila Mury

Um homem foi preso na madrugada desta quinta-feira (29), durante uma tentativa de assalto a um motorista de aplicativo, na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes (Beira-Rio), na Vila Mury, em Volta Redonda. O assalto só não se consumou porque a vítima, que dirigia um Fiat Palio, cruzou com uma viatura da Polícia Militar.

Assim que a vítima parou, os dois assaltantes deixaram o veículo e correram para a margem do Rio Paraíba do Sul. Os agentes solicitaram reforços e conseguiram localizar um deles. Houve troca de tiros.

Durante as buscas, os PMs chegaram a arremessar três granadas de luz e som e duas de gás lacrimogênio para fazer com que os suspeitos se entregassem. Um deles se rendeu e foi reconhecido pela vítima. Nada foi apreendido com o suspeito. O outro conseguiu escapar, provavelmente se atirando no rio. Foco Regiona.