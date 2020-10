LIV Saúde aposta em equipamentos de última geração e atendimento humanizado

A LIV Saúde, que inaugurou suas atividades no Sul Fluminense no início do mês, vem apostando em um novo modelo de atendimento, que mescla hospitais, clínicas e profissionais de saúde credenciados com uma ampla rede própria, com unidades distribuídas em áreas estratégicas da cidade e da região.

Na sua rede própria, a operadora de planos de saúde decidiu oferecer um serviço diferenciado, que é focado no atendimento multidisciplinar e humanizado, equipamentos modernos, e o fator moderador de apenas R$ 1 para exames médicos e procedimentos.

O que mais me chamou a atenção na LIV foi a preocupação com a saúde integrada dos pacientes, com foco no atendimento humanizado. Estou muito impressionada com a estrutura das instalações e com os equipamentos de última geração – afirmou a médica dermatologista, Rossana Lisboa, que, desde o início do mês de outubro atende no NEST Barra Mansa e no Centro de Especialidades LIV Santa Cecília.

Outro diferencial da LIV foi inaugurar suas unidades de atendimento em regiões estratégicas da cidade. Além de contar com uma clínica de especialidades e uma clínica de suporte na Vila Santa Cecília, onde também está o Hospital Santa Cecília, que faz parte do Grupo ICC, a empresa inaugurou três Núcleos de Especialidades em Saúde e Tratamento, no bairro Retiro, e nos centros de Barra Mansa e Barra do Piraí.

Os NESTs são unidades de atendimento formadas pela integração dos atendimentos realizados nos Centros de Especialidades LIV, Clínicas de Suporte LIV e Pronto Atendimento LIV, oferecendo aos beneficiários em apenas um local atendimento eletivo em mais de vinte especialidades médicas e multiprofissionais, e atendimento de urgência e emergência, com alto padrão.