Motociclista fica ferido em colisão na RJ-145, em Valença

Um motociclista, de 23 anos, ficou ferido ao bater contra um carro na tarde desta- quinta-feira, na RJ-145, nas proximidades da entrada do bairro Morada do Sol, em Valença. O Corpo de Bombeiros esteve no local e atendeu a vítima que teve ferimentos na perna, no tronco e no rosto.

O jovem foi encaminhado para o Hospital Escola, em Valença. A unidade hospitalar não deu detalhes sobre o estado de saúde dele. O motorista do veículo de passeio não ficou ferido. O trânsito ficou interrompido até os trabalhos do perito da Polícia Civil, que esteve no local do acidente. Foto: Sandro Barra