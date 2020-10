Policiais militares apreenderam na quarta-feira, um menor de idade e dois jovens suspeitos de tráfico de drogas, na Rua Maria Nogueira Paraíso, no bairro Vila Brígida, em Barra Mansa. Os suspeitos tentaram fugir do cerco policial, mas foram apreendidos com crack e cocaína.

Eles foram levados para delegacia e vão responder por tráfico e associação. Com eles foram apreendidos 65 pedras de crack, 25 cápsulas de cocaína e uma quantia em dinheiro.