Prefeitura de Barra Mansa entrega quadra de futsal e revitalização da Praça 1º de maio, na Vista Alegre

Espaço conta com área de convívio social, de lazer para crianças e academia ao ar livre

Na noite desta quinta-feira (29), moradores da Vista Alegre receberam a revitalização da Praça 1º de Maio e a nova quadra de futsal. A obra é uma realização da Prefeitura de Barra Mansa, através da Secretaria de Planejamento Urbano, com o apoio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) e teve como objetivo implantar um equipamento esportivo em uma área de lazer tão importante para o bairro. O espaço recebe um dos eventos de rua mais tradicionais do município, a Festa do Trabalhador.

O local conta com espaço de convívio social, com mesas e bancos reformados, academia ao ar livre restaurada e área de lazer para as crianças com brinquedos revitalizados e novos. A grande novidade é a implantação da quadra de futsal, com demarcação, pintura e alambrados de 3,50 metros atrás dos gols, garantindo mais segurança aos frequentadores da praça.

O secretário de Planejamento Urbano Eros dos Santos explicou as melhorias que a praça receberá. “A revitalização da praça valoriza o bairro e traz um novo equipamento esportivo para os moradores, que é a quadra. Todo o processo foi democrático, com a participação da Associação de Moradores, e foi pensado para toda a população. Temos espaços para crianças, jovens e idosos”.

O diretor geral do Saae, Fanuel Fernando, destacou a importância da revitalização do espaço para a região. “A Prefeitura de Barra Mansa tem um olhar carinhoso por toda a cidade e não seria diferente com o bairro Vista Alegre. Um exemplo é a entrega dessa praça e a nova quadra. Este é um ganho muito grande para os moradores, realizado através de um trabalho feito com muito cuidado e amor”.

O presidente da Associação de Moradores da Vista Alegre, José Reis, falou sobre como surgiu esse projeto. “Essa ideia nasceu de uma reunião na associação de moradores, aonde foi pedido a reforma da praça, porque as crianças não tinham um espaço para jogar bola ou brincar. Levamos o pedido à prefeitura que abraçou a ideia. Houve tanto respeito pelos moradores que a secretaria apresentou dois projetos para os moradores escolherem. Hoje, percebemos o ganho que a comunidade teve, porque tínhamos aqui uma praça sem proveito nenhum. Agora temos essa beleza de praça. Só temos a agradecer”.

Moradora do bairro há 42 anos, Maria Inês Queiroz comemorou a novidade. “Está linda, maravilhosa. Era o que nós estávamos esperando. Aqui estava muito complicado, abandonado. Valeu a espera. Agora, é preciso que todos ajudem a tomar conta desse espaço tão bonito”.