Prefeitura de Quatis não terá expediente nesta sexta-feira

Serviços essenciais à população terão regime de prontidão

Nesta sexta-feira não haverá expediente no Centro Administrativo da Prefeitura. Um decreto assinado pelo prefeito Bruno de Souza (MDB) alterou as comemorações pelo Dia do Servidor (dia 28) para o dia 30. Sendo assim, o expediente nas repartições públicas municipais encerram as atividades nesta quinta-feira, dia 29, às 15 horas, e retornam na próxima terça-feira, dia 3 de novembro, após o feriado de Finados (dia 2), a partir das 9 horas.

A exceção serão os serviços essenciais aos moradores que funcionarão em

sistema de prontidão. Nesse período de feriado prolongado, os serviços considerados essenciais funcionarão em esquema de prontidão. Entre eles, a Defesa Civil, o atendimento médico de emergência, prestado à população através do Hospital São Lucas; o serviço do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de

Urgência) que pode ser solicitado pelo número 192 (ligação

gratuita).

Também estarão em esquema de prontidão os serviços para atender chamadas de urgência provenientes das estradas rurais; o trabalho de vigilância das repartições municipais e o controle do trânsito realizado pela Guarda Municipal; a captação, tratamento e distribuição de água potável aos moradores, além dos trabalhos de varrição, capina e recolhimento de entulhos na área urbana.