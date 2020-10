PRF flagra caminhão transportando cerveja sem documentação fiscal na Lúcio Meira

Policiais rodoviários federais (PRF) flagraram na noite de quarta-feira, por volta das 21h30min, um motorista transportando uma carga de cerveja, sem nota fiscal, no km 182, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no bairro Limoeiro, em Paraíba do Sul. O caminhão Mercedes Benz (Pindamonhangaba-SP) que pertence a uma empresa de distribuição de bebidas, seguia de Petrópolis (RJ) para a cidade de Diadema (SP).

Durante inspeção, o condutor informou que transportava a carga sem notas fiscais. Os agentes constataram que o veículo transportava 20.993 litros de cerveja acondicionados em 59.136 unidades de 355 ml cada.

O condutor preferiu não fazer mais nenhuma declaração sobre o transporte irregular. Diante das informações obtidas foi constatada, a princípio, ocorrência de transporte de mercadoria nacional sem nota fiscal. O veículo, a carga e o condutor ileso foram encaminhados para o posto da receita estadual (Barreira Fiscal) no município de Levy Gasparian para os procedimentos legais.