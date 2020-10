Rodrigo Drable e Fátima Lima caminham pela Água Comprida e Vila Nova

No fim da tarde desta quarta-feira, 28, a caminhada do prefeito de Barra Mansa e candidato à reeleição, Rodrigo Drable, aconteceu na região da Água Comprida, localizado no bairro Vila Nova. A ação de hoje foi especial: os moradores puderam comemorar o aniversário da vice-prefeita Fátima Lima, que recebeu o carinho da população.

A ocasião foi uma oportunidade para ouvir à população da região que elogiou o asfaltamento da Rua Tancredo Rodrigues de Paula e a reforma da quadra e da praça do bairro. O espaço de lazer ganhou cobertura, arquibancada, alambrado, pintura e rede de proteção esportiva, demarcação do piso, instalação da iluminação de LED e recuperação das áreas do entorno, incluindo o parquinho localizado ao lado.

“Fiquei muito feliz de ter encontrado o prefeito na passeata porque pude agradecer pelas melhorias no bairro, principalmente o asfalto, que era uma obra muito esperada aqui na Água Comprida. A praça e a quadra também ficaram ótimas e agora nossas crianças e adolescentes podem se divertirem e ficarem longe do mundo das drogas”, destacou a moradora Lena Pereira.

A vice-prefeita e aniversariante do dia, Fátima Lima, agradeceu o carinho que recebeu dos moradores ao longo do percurso. “No dia do meu aniversário, é um privilégio caminhar pelo meu bairro do coração, a Vila Nova e região. Eu amo esse povo que recebe a gente de coração aberto”, comemorou a vice-prefeita.

Rodrigo Drable destacou a sensação de caminhar pelas ruas asfaltadas do bairro Água Comprida, já que a pavimentação sempre foi um problema na região. “É um sentimento de realização principalmente quando a gente percebe o carinho com que as pessoas nos tratam quando passamos pelas ruas. Eles descem à porta para vir dar um abraço. Isso vale todo o esforço”, declarou Drable.