Saae de Barra Mansa realiza sanitização no abrigo temporário

Ação visa garantir a segurança dos usuários do serviço e dos profissionais que atuam no local

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Barra Mansa (Saae) promoveu nesta quinta-feira, 29, a sanitização do abrigo temporário, localizado no bairro Santa Rosa. A autarquia foi acionada após testagem em massa para detectar a presença do vírus da Covid-19.

O Saae tem mantido durante a pandemia um trabalho de higienização por todo o município, para que o vírus não se dissemine. A sanitização é mais uma das ações feitas pelo governo municipal no combate à Covid-19.

O diretor executivo do Saae, Fanuel Fernando, destacou o empenho da equipe. “Este trabalho faz parte de diversos outros promovidos pela autarquia em vários locais de Barra Mansa. Ampliamos os serviços e atuamos sempre em busca da segurança e preservação da saúde dos munícipes”, enfatizou Fanuel.

A secretária de Assistência Social e Direitos Humanos, Ruth Coutinho, ressaltou a importância do espaço para as pessoas em situação de rua. “O abrigo provisório foi criado com a finalidade de proteção desta população aos riscos da Covid-19”, frisou.

No abrigo, a Secretaria de Assistência Social e Direitos Humanos atende, atualmente, 18 pessoas em situação de rua. No local, os acolhidos recebem refeições, acompanhamento médico, participam de recreação e aprendem práticas com o foco na oportunidade de inserção no mercado de trabalho.