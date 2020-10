Acidente envolve carro e moto no bairro Aterrado

Um acidente ocorrido na manhã desta sexta-feira, envolveu um carro de uma operadora de telefonia e uma motocicleta, na Avenida Paulo de Frontin, no bairro Aterrado, em Volta Redonda. O acidente foi próximo ao sinal luminoso no cruzamento da avenida com a Rua Luiz Alves Pereira. O motociclista ficou ferido e reclamava de dores no joelho esquerdo.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e presou atendimento à vítima. O trânsito estava lento para quem saía da Ponte Pequetito Amorim em direção à região central do bairro. Foto: Fernando Pedrosa/Foco Regional