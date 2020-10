Ailton Marques encontra moradores do Ettore e Freitas Soares

“Nenhuma campanha é fácil, mas nós temos um legado diferente: o legado da honestidade, da transparência. Às vezes podem achar até que sou meio parado, meio tímido, mas nunca poderão falar que sou desonesto”, explanou o prefeito Ailton Marques (PDT), que concorre novamente a uma vaga no Executivo, juntamente à vice, a vereadora Bianca Sampaio (PTB). Essas foram algumas das palavras ditas por Ailton na quinta, 29, quando participou de uma caminhada no bairro Ettore, sendo recebido por moradores da localidade. Além disso, a dupla esteve no bairro Freitas Soares, onde os dois foram recebidos pelos candidatos a vereador Elias Vargas (PRTB) e Léo do Circo (PSDB).

Ailton elogiou o desempenho do candidato Elias Vargas em sua passagem como secretário de Ordem Pública em seu governo. “Sabemos o compromisso que temos com a população. Temos 65% de aprovação, poucos governos no Brasil têm isso. Agradeço a Deus a oportunidade e à população que está abraçando a campanha. Elias Vargas foi fundamental para a organização da Secretaria de Ordem Pública. Elias foi um excelente gestor, definindo as prioridades da Secretaria. Além disso, desenvolvemos o projeto de videomonitoramento juntos, além de equipar a Guarda Municipal com viaturas e novos uniformes”, lembrou Ailton.

O candidato Léo do Circo disse que Ailton Marques representa sua aspiração como político. “Tenho muito orgulho de ter feito parte desse governo. É motivo de muita satisfação estar aliado ao Ailton, através da Coligação Porto Real Pra Frente. Ailton Marques é um exemplo de político para mim. É um homem de respeito, honesto, sincero e trabalhador. Porto Real merece continuar no rumo certo com Ailton Marques”, ressaltou Léo que também recebeu elogios do candidato à reeleição à Prefeitura. “Léo é um exemplo de determinação, lealdade e coragem. Quem o conhece sabe o quanto é reconhecido pelo amor no que faz”, declarou Ailton.

Freitas Soares

O bairro Freitas Soares recebeu diversos benefícios durante a gestão Ailton Marques, tais como: reconstrução do Centro de Educação Infantil Maria de Lourdes Ferreira (prédio abandonado e condenado por 15 anos), revitalização de Complexo Esportivo e de Lazer, Programa de Planejamento Urbano com adequação viária e paisagismo na Avenida B. Essa mesma localidade também conta com benfeitorias como o sistema de videomonitoramento, iluminação de LED, Academia Ao Ar Livre e Academia da Saúde. No plano de governo do candidato consta a implantação de uma sub-base da Guarda Civil Municipal no bairro Freitas Soares.