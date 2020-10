Um caminhão, carregado com doces, pegou fogo no início da manhã desta sexta-feira, por volta das 6 horas, na descida da Serra das Araras, sentido Rio de Janeiro, na descida da Serra das Araras, no bairro Caiçara, em Piraí.

A pista ficou totalmente interditada e somente foi liberada a partir de 7h30min, quando o trânsito passou a fluir pela faixa da direita.