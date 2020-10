Um carro foi atingido por um galho de uma árvore durante os ventos que atingiram a região na tarde desta sexta-feira, na saída da Ponte dos Arcos, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa. Segundo informações do local, ninguém ficou ferido. O trânsito ficou interrompido no sentido Ano Bom.

Houve também retenção do trânsito nas ruas Abdo Felipe e João Valiante. A Guarda Municipal esteve no local controlando o trânsito.