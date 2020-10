Deputado Federal delegado Antonio Furtado caminha com candidatos a vereador do PSL em Barra Mansa

Novos investimentos para a cidade, como verba de R$500 mil para construção de uma creche no bairro Nova Esperança, foram anunciados

O deputado federal Delegado Antonio Furtado tem caminhado com os candidatos a vereadores do PSL da região Sul Fluminense. Ontem (29/10) esteve em Barra Mansa nos bairros Nova Esperança, acompanhando a candidata Rayane Braga e o prefeito Rodrigo Drable, e no Vila Nova, com a candidata Alexia Aldet.

– Temos bons candidatos a vereadores no PSL. Eles têm demonstrado trabalho e preocupação pela cidade que moram. Em Barra Mansa caminhei com a Rayane e com Alexia, duas mulheres empenhadas em fazer, ao lado do prefeito Rodrigo Drable, mais por Barra Mansa – ressaltou o deputado Federal delegado Antonio Furtado.

A caminhada pelos bairros das cidades da região também servem como observação para as necessidades apresentadas pela população e indicações de emendas que podem trazer mais qualidade de vida para as pessoas. No bairro Nova Esperança, foi anunciada a destinação de R$500mil para a construção de uma creche com previsão de atender 120 crianças.

– Aproveitei nossa caminhada no bairro para mostrar ao deputado o terreno da prefeitura que pode ser utilizado para a construção de uma creche. Ele entendeu a necessidade das mães da nossa região e se comprometeu em liberar recursos para a construção. Essa é uma conquista para todas as mães dos bairros. Vão poder trabalhar tranquilas sabendo que os filhos estão bem cuidados – comemorou Rayane Braga.

Além dos novos recursos que serão destinados à Barra Mansa, a cidade já recebeu mais de R$1milhão em verbas para as áreas de saúde, combate ao Covid-19 e segurança pública.

Além dos novos recursos que serão destinados à Barra Mansa, a cidade já recebeu, por indicação do deputado federal Delegado Antonio Furtado, mais de R$1milhão em verbas para as áreas da saúde, combate ao Covid-19 e segurança pública. Também foram destinados, cerca de, R$5 milhões para as obras do pátio de manobras.

– É importante conversar com as pessoas e entender as reais necessidades. Sei que investir em construção de creche é tirar as crianças da rua e possibilitar que as mães possam trabalhar. É um investimento que vai de encontro com os setores que mais me preocupo: segurança, saúde e educação – destacou o parlamentar.