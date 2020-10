Homem é morto a tiros em Itatiaia

Bruno de Oliveira Alves, de 37 anos, foi assassinado na noite desta quinta-feira às margens da margens da Alameda dos Sabiás, no bairro Country Club, em Itatiaia. A informação do local dava conta de que a vítima depois de ser morta teve a moto roubada. Testemunhas disseram que viram dois homens com roupas camufladas fugindo com a moto após ter atirado contra Bruno.

O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi ao local, mas constatou de que a vítima já estava morta. O corpo foi levado para o Instituto Médico Legal. O registro foi feito na Delegacia de Polícia, de Itatiaia.