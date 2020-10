Um homem foi baleado na noite de sexta-feira (30), no bairro Açude, em Volta Redonda. De acordo com a Polícia Militar, a tentativa de homicídio ocorreu na Rua N. Os agentes foram até o Hospital do Retiro verificar o ocorrido, já que a vítima foi socorrida no local. Ela levou tiro nas nádegas e não corre risco de morte.

A vítima foi transferida para o Hospital São João Batista. A Polícia Civil investiga o caso.