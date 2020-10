Baltazar promove adesivaço e carreata do #VIRAVR

Dando mais um passo na arrancada do movimento #VIRAVR, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, promoveu, na manhã desta sábado, uma adesivação de veículos, seguida de uma carreata com apoiadores, que percorreu o Aterrado, Amaral Peixoto e Vila Santa Cecília. O evento, que começou na Avenida Paulo de Frontin, no Aterrado, contou que a empolgação do candidato e de seus eleitores.

“Estamos na reta final. Faltam apenas 15 dias para o primeiro turno e é hora de Volta Redonda decidir o que quer. Cada dia que passa, me sinto mais feliz e empolgado. Sei que essa arrancada tem tudo para ser bem-sucedida”, disse o candidato

Baltazar, que estava pessoalmente adesivando os carros dos eleitores, voltou a pregar a importância do voto útil para o pleito municipal.

“O povo tem que votar em quem vale, não devemos jogar o voto fora. Não há razão para votar em quem está inelegível, isso só trará transtornos e uma nova eleição para a nossa cidade”, completou Baltazar