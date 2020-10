Bruno Marini intensifica “carreata da Justiça” e promete crescimento do município

O candidato a prefeito de Barra Mansa, Bruno Marini após ter sua candidatura deferida pelo Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro, intensificou a agenda de carreatas, denominada por ele, como “Carreata da Justiça”. Nos eventos, o candidato critica o desemprego na cidade, em especial, a falta de oportunidades para jovens que completam 18 anos.

De acordo com Bruno Marini, no seu plano de governo consta a implantação dos Condomínios Industriais em parceria com as grandes empresas que já atuam no município, para ampliar a cadeia produtiva e prestadora de serviços. “Vamos adquirir áreas ao longo da Rodovia Presidente Dutra e dotá-las de infraestrutura para receber novos investimentos”, comentou Bruno Marini.

Outra meta do candidato, caso eleito é concluir obras de acesso à Zona Especial de Negócios (ZEN), localizada no km 260 da Via Dutra. Bruno quer ainda ocupar a área pertencente as instalações da Edimetal, que estão desativadas. No local, o candidato propõe a instalação de empresas produtoras e distribuidoras de rações para abastecer os produtores de animais, criando assim o Polo de Grãos em Barra Mansa.

Segundo Bruno, sua proposta é implantar acesso e saída do condomínio Edimetal pela Via Dutra interligando também os bairros Vila Maria e Vista Alegre. “Quero ainda mostra aos governos estadual e federal, a viabilidade da construção de uma Usina Termoelétrica a Gás, em Barra Mansa, que pode funcionar na antiga instalação Cilbrás”, explicou Bruno, acrescentando que se considera o candidato da mudança. “Somos a proposta de governo para fazer Barra Mansa crescer e gerar empregos e renda. Barra Mansa está igual a rabo de cavalo, só crescendo para baixo”, enfatizou Bruno Marini.