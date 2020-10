Dayse Penna fala de propostas para criança e adolescentes

A candidata participou da roda de conversa organizada pelo O CMDCAVR

A candidata a prefeita, Dayse Penna participou na noite da última quinta-feira, 29, de uma roda de conversa online para candidatos à Prefeitura de Volta Redonda organizada pelo Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCA). A reunião foi dirigida pelo presidente do conselho, Guilherme da Silva Benedito e contou com a participação de conselheiros e outros cinco candidatos ao executivo.

Durante a reunião online, foi sorteada entre os candidatos presentes a ordem em que falariam. Dayse Penna foi a primeira a se apresentar. “Estou me sentindo super em casa porque eu venho para participação política partidária a partir da minha essência de política com criança e adolescente. Conheço todas as negligências do nosso município por ter atuado em instituições sem fins lucrativos e estou muito feliz com o que foi apresentado. Por isso, não seria diferente o meu cuidado em apresentar programas que contemplem as necessidades que vimos durante o período que participamos como sociedade civil”, afirmou Dayse.

Dayse teve três minutos para falar de suas propostas relacionadas à criança e ao adolescente. A candidata citou quatro projetos de seu plano de governo. “O Educação Integral une as secretarias em atividades e utiliza os espaços dentro dos bairros. O Educação Emocional capacita professores e tem apoio de psicólogos para trabalhar com crianças de cinco a sete anos, formando-os adultos mais conscientes dos sentimentos e emoções. O Saúde Humanizada garante o direito de acompanhamento da mulher grávida e do seu bebê até os dois anos de vida. O Protetores do Amanhã treina profissionais com olhar específico sobre o envolvimento com drogas ou ilícitos para trabalhar com as nossas crianças”.

Educação Integral – Organizar os serviços dentro do território, fazendo atendimento à criança e ao adolescente a partir dos serviços prestados pela Educação, Saúde, Assistência Social, Cultura, Esporte e Lazer.

Educação Emocional – Trabalhar na prevenção ao enfrentamento da violência a partir da Cultura de paz, implementando a educação emocional nas escolas municipais para crianças de cinco a sete anos com o objetivo de formar um futuro cidadão seguro emocionalmente e sabendo respeitar a diversidade.

Saúde Humanizada – Oferecer um serviço de acompanhamento humanizado da saúde às gestantes, desde o pré natal até o parto humanizado, e também deste bebê até os dois anos de idade.

Protetores do Amanhã – Capacitar profissionais como, médicos, psicólogos, assistentes sociais, policiais militares, guardas municipais, professores e funcionários da escola para avaliação e detecção de alunos com desafios disciplinares. Terão a responsabilidade de se aproximar dos alunos para promover acolhimento e cuidados específicos. Também deverão evitar usuários e traficantes de drogas nas dependências das escolas municipais ou no entorno das mesmas.

Gerações – Promover a interação, através de diversas atividades, de adolescentes e jovens estudantes com os idosos abrigados em instituições de longa permanência para promover, além do benefício à saúde do idoso, o ensino de valores ligados ao cuidado com a família e o respeito à pessoa idosa que tornam o adolescente um futuro cidadão consciente.