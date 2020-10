Prefeitura de Barra Mansa inicia serviço de pintura na Ponte dos Arcos

Em julho, local ganhou novo sistema de lâmpadas de LED

A ponte Ataulfo Pinto dos Reis, mais conhecida como Ponte dos Arcos, está passando por melhorias. Os serviços, realizados pela Secretaria de Manutenção Urbana de Barra Mansa, incluem limpeza e pintura geral. Neste sábado (31) foi iniciada a revitalização do guarda corpo da via, no sentido do bairro Ano Bom.

Os trabalhos tiveram início no dia 23 de outubro, com a limpeza química e raspagem para aplicação da tinta. Os serviços têm previsão de continuarem nos próximos dias, caso não ocorram chuvas.

O secretário da Pasta, Luiz Gonzaga, informa que essa é segunda melhoria que a ponte recebe neste ano. “Em julho, a Ponte dos Arcos ganhou um novo sistema em LED que substitui as antigas lâmpadas de 400 watts por lâmpadas de 150 watts. Essa mudança gerou economia aos cofres públicos e trouxe mais segurança aos munícipes”.

A ponte Ataulfo Pinto dos Reis é um dos cartões postais mais conhecidos de Barra Mansa e liga os bairros Centro e Ano Bom.