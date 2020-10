Volta Redonda realiza segundo sábado de vacinação antirrábica

Cães e gatos, com mais de noventa dias, devem ser imunizados

A Prefeitura de Volta Redonda realizou no sábado, 31, o segundo dia de vacinação antirrábica. Durante cinco sábados, os profissionais irão vacinar cães e gatos, que tenham mais de noventa dias de vida, nas Unidades Básicas de Saúde; em praças; e algumas unidades do Prefeitura Mais Presente, conforme calendário de vacinação.

Devido a pandemia, a prefeitura adotou várias medidas para evitar aglomerações e prevenir a contaminação pelo novo coronavírus. O uso de máscara é obrigatório para todos.

O número de postos de vacinação foi ampliado para cinquenta e, caso o cidadão perca a data de vacinação em seu bairro, poderá levar seu cão ou gato em outro posto.

A Coordenadora de Vigilância Ambiental, Janaína da Soledad Rodrigues, reforçou a orientação sobre as medidas de prevenção.

“A gente orienta que todos venham de máscara e, para a segurança da população, que o animal venha contido, dentro de uma caixa ou de coleira”, destacou Janaina, alertando que os animais devem ser levados por um adulto e não por crianças.

O objetivo é imunizar cerca de 22 mil animais, entre cães e gatos. A vacina serve para evitar a raiva, doença viral e infecciosa que também pode ser transmitida para pessoas.

A vacinação é realizada no horário de 8h as 16h. No sábado, dia 31, a vacina ocorreu nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Eucaliptal; Conforto; São Lucas; 249; Ponte Alta; Siderlândia; Jardim Belmonte; e no Jardim Ponte Alta, na Unidade do Prefeitura Mais Presente.

John Victor Pereira, morador do bairro Siderlândia, levou seu cão para vacinar logo cedo.

“Eu me preocupo com a saúde do meu cachorro e sei que a vacina é boa para protegê-lo, deixando o animal mais resistente contra doenças”, disse John.

No próximo sábado, dia 7 de novembro, será realizado o terceiro sábado de vacinação. Dessa vez, nas Unidades Básicas de Saúde dos bairros Três Poços; Água Limpa (nesse bairro a vacina também será realizada na Escola Municipal Juraci Varanda); Jardim Paraíba; Vila Americana; Volta Grande; Santo Agostinho (nesse bairro a vacina também vai ocorrer na Escola Municipal Jaime Martins); Aero (na Unidade do Prefeitura Mais Presente); Niterói (na Arena Esportiva); Jardim Amália (na Praça Professor José Luiz M. de Castro). Fotos Felipe Carvalho