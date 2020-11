Em campanha no Santa Cruz, Samuca fala sobre projetos para a terceira idade

O candidato a reeleição a prefeito de Volta Redonda, Samuca Silva (PSC), e a candidata a vice-prefeita, Fátima Martins, estiveram na manhã deste domingo, dia 1°, no bairro Santa Cruz. Junto com candidatos a vereador pela coligação Trabalho e Coragem, foi feita uma caminhada para conversar com a população e apresentar propostas.

Samuca destacou o Hospital do Idoso, o primeiro do Estado do Rio com atendimento exclusivo para pessoas com mais de 60 anos.

“Isso é respeito a melhor idade de verdade. Garantimos um atendimento exclusivo ao idoso, com quartos individuais, cama para acompanhantes e atendimento humanizado”, comentou Samuca.

A ampliação de projetos para a terceira idade, como o VR em Movimento, que atende cerca de 25 mil idosos, também foi lembrada por Samuca.

“Além disso, realizamos a viagem da terceira idade, apesar da crise financeira. E, no pós-pandemia, vamos voltar com a viagem anualmente. Isso com acompanhamento da equipe da saúde e também da assistência”, disse Samuca.

O candidato a reeleição ainda lembrou, no Santa Cruz, a luta por um transporte de qualidade e seu empenho para realizar a licitação.

“Aqui no Santa Cruz fizemos intervenção na linha de ônibus. Conseguimos amenizar o problema, mas só vamos resolver com a licitação. E também criamos o projeto do ‘Uber do Ônibus’, que consiste em um aplicativo de transporte coletivo de passageiros”, disse, orientando que mais informações podem se obtidas no site www.uberdoonibus.com.br.