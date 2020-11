Morre ator que interpretava Louro José

O ator, Tom Veiga, conhecido por interpretar o famoso Louro José, do programa da Ana Maria (Rede Globo de Televisão), foi encontrado morto na manhã deste domingo, no Rio de Janeiro.

O ator testou positivo para o novo coronavírus no final de setembro e passou por um cateterismo em 2017. Fotos: Facebook

História

Tom Veiga era coordenador de estúdio e produtor executivo do programa Note e Anote, da Rede Record, que era apresentado pela Ana Maria Braga. Antes do programa, ele foi office-boy, motorista de ambulância e até trabalhou com eventos.

Veiga conheceu Ana Maria Braga pelos idos de 1995. Ele organizava feirinhas de artesanato, onde a Ana Maria ia para divulgar o Note e Anote. Convidado a integrar a equipe, Veiga aceitou. Virou assistente de palco.

Em março de 1997, Ana Maria, presa num engarrafamento em São Paulo, disse ao seu ex-segurança e então marido Carlos Madrulha que “precisava de um boneco para fazer uma passagem menos dolorosa”, já que o Note e Anote vinha logo depois de um programa infantil. Diversas formas para o boneco foram testadas. No dia 6 de março, Louro José estrearia em rede nacional. Na falta de quem o manejasse, Tom Veiga, por conta de seu senso de humor (sempre brincava com o câmera, com as meninas do merchandising, com a Ana) foi improvisado no posto. Nos primeiros meses, Veiga se dividiu entre as duas funções. Efetivado papagaio, comemorou, dizendo: “Minha vida mudou da água para o vinho”.

Em 1999, Ana Maria e o Louro José foram contratados pela Globo, passando a ser construído por Glória Maria e pela equipe do Cem Modos, a mesma do programa TV Colosso. Nos primeiros anos do papagaio, quando o Mais Você era produzido em São Paulo, o Louro se afiliava ao Carlos Tramontina, sendo trocado quatro anos depois por William Waack. Em 2008, com a transferência da produção do Mais Você para o Rio de Janeiro, o apresentador do Jornal da Globo foi substituído pelo apresentador do RJTV, Márcio Gomes. Porém, Márcio deixou sua afiliação com o papagaio em 2013, quando se tornou correspondente da Globo em Tóquio, ficando lá até 2018.

Em maio de 2012, renovou contrato por mais 4 anos com a Rede Globo, afastando assim as polêmicas acerca do possível fim da sua participação no programa Mais Você. Desde 2013, o Louro se afilia a Renata Vasconcellos, que já apresentava o dominical Fantástico e atualmente apresenta o Jornal Nacional ao lado de William Bonner.

Segundo a coluna Outro Canal, em 2015, Tom Veiga foi promovido a assistente de direção. Wikipédia