Polícia Militar estoura refinaria de drogas na Vila Nova

Policiais militares receberam uma informação neste sábado sobre uma refinaria de drogas que estava funcionando no bairro Vila Nova, em Barra Mansa. Os agentes foram até o local um homem que estava na entrada da residência conseguiu fugir. No interior da residência foram encontradas sacolas com cocaína (pura), maconha e balança de precisão.

A dona da casa, uma idosa de dosa de 70 anos, que é proprietária da casa, foi até a delegacia para prestar depoimento. Segundo os agentes o suspeito de ser o dono das os entorpecentes foi autuado por tráfico de drogas.