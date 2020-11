Zoológico de Volta Redonda completa um mês de reabertura

Com agendamento pelo site e medidas de restrição, cerca de 14 mil visitantes já passaram pelo local

No dia 4 de novembro completa um mês que a Prefeitura de Volta Redonda reabriu o Zoológico Municipal. No período, cerca de 14 mil visitantes passaram pelo local, que adotou medidas de prevenção contra o novo coronavírus, como o uso obrigatório de máscara e o distanciamento social.

Para visitar o local, a população deve fazer agendamento com antecedência pelo site: https://agendaverde.voltaredonda.rj.gov.br. O número é limitado a 300 pessoas de manhã e 300 a tarde.

Logo na entrada do zoológico, os visitantes são recepcionados por universitários de Biologia, que fazem aferição de temperatura e confirmam o nome na listagem.

“Estamos tomando todos os cuidados em função da pandemia e é importante que a pessoa só faça a reserva no site se realmente for visitar, para não tirar a chance de outra família interessada”, explicou Jadiel Teixeira, subsecretário Municipal de Meio Ambiente.

O Zoo passou por reforma e recebeu brinquedos acessíveis, novo asfaltamento, novos pedalinhos e um Recinto de Imersão.

“O zoológico está no coração do volta-redondense, por isso, merece uma atenção especial. Ele é uma opção de lazer ao ar livre e com bastante espaço para a população se distrair e levar a família”, disse o secretário Municipal de Meio Ambiente, Marcus Convençal.

A servidora de Barra do Piraí, Meire Gonzaga, e o marido Cleiton Ferreira Filho, levaram o filho Arthur de 1 ano, para conhecer o zoo. “Gostamos muito de visitar, está tudo muito bonito e a gente se sente mais seguro, pois só pode entrar de máscara”, falou Meire.

O local está aberto a visitação de terça-feira a domingo, no horário de 8h às 11h30 e 13h até 16h30. O Zoológico não abrirá no dia 2 de novembro (Dia de Finados). Fotos Felipe Carvalho