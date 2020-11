Cida Diogo apresenta propostas e recebe apoio da população durante carreatas 

Candidata a prefeita de Volta Redonda percorrerá bairros até o fim da campanha

A candidata do PT à prefeitura de Volta Redonda, Cida Diogo, fez carreatas neste fim de semana com muita receptividade da população nos bairros onde percorreu. Junto à candidata a vice-prefeita, Nena Düppré (PV), e candidatos e candidatas a vereador(a), a prefeitável foi aos bairros Retiro, Vila Mury, Vila Brasília e Açude no sábado, dia 31. Já no domingo, 1º de novembro, a carreata aconteceu entre a Vila Santa Cecília e o Conforto.

Com a participação de militantes e apoiadores da coligação A Esperança de Volta, a mobilização contou com muitos carros nos dois dias. E por onde passa, a candidata a prefeita expõe suas propostas para os moradores, que demonstram a vontade de ter duas mulheres à frente da prefeitura para recuperar a cidade. Sobretudo por Cida representar capacidade e experiência para resolver os problemas da Saúde.

“Fizemos muitas caminhadas pelo município e além de outras agendas, seguiremos agora com as carreatas até a véspera das eleições. Vamos percorrer os locais levando nosso plano de governo com muita disposição, pois queremos reerguer nossa Volta Redonda. Nossos candidatos e candidatas à Câmara também estão muito engajados e com propostas que correspondem às necessidades dos cidadãos e cidadãs”, destacou Cida.

Transporte

Entre as principais reclamações dos moradores quando o assunto é transporte público estão o preço da passagem de ônibus e a deficiência de linhas para atender toda a demanda. Cida Diogo apresenta alternativas para resolver essas questões e, segundo ela, é preciso também quebrar o monopólio que, durante décadas, existe neste setor. E, ao mesmo tempo, oferecer um serviço público, gratuito e de qualidade à população.

“Precisamos fazer a cidade garantir que o sistema integrado de transporte seja implantado para que as pessoas, com uma única passagem, consigam chegar a todos os pontos da cidade. Vamos implantar também a Empresa Municipal de Transporte Público para garantir que as pessoas possam usar o transporte sem ter que pagar tarifa. Isso a gente vai fazer gradativamente, mas vamos chegar lá, pois já tem muitos municípios que trabalham dessa forma. Transporte de qualidade é um de nossos compromissos”, afirmou.

Agenda

Nesta segunda-feira, dia 02, a carreata da Esperança de Volta está prevista para acontecer no Padre Josimo, a partir das 9 horas. A concentração será no Campo do Siderlândia e passará também pelo Belmonte. Na próxima quinta-feira, dia 5, Cida Diogo vai participar do debate com candidatos promovido pela Aciap (Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda), a partir das 20h30. O evento será transmitido ao vivo pelo Facebook da entidade (https://www.facebook.com/ AciapVR/) e YouTube (https://www.youtube.com/ channel/ UCfrbx3ZofTmHoUttbO3NYkg/)

FOTOS: RAFAEL IZIDORIO