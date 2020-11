Granato anuncia clinica veterinária gratuita

Uma das principais reivindicações feitas no Plano de Governo Participativo, para o governo do candidato Granato, do Solidariedade, na cidade de Volta Redonda, foi a criação de uma clinica veterinária gratuita. Logo no inicio Granato resolveu atender.

Nos últimos dias, internautas fizeram pelas redes sociais, vários apelos para que isso aconteça logo no inicio do seu mandato. E afirmou que será uma das prioridades do seu governo.

Para Granato, além do exposto pelos moradores, a cidade precisa urgente dessa clínica para dar atendimento aos animais abandonados, que perambulam pelas ruas da cidade e ninguém toma conta.

“Só para ser ter uma ideia, o serviço de castração tem uma fila de mais de mil inscritos e devido à pandemia está parado. Ainda por cima tenho recebido muita reclamação do atendimento dos funcionários com os moradores. Isso tem que mudar! Precisamos não só cuidar dos animais, mas também dos moradores”, afirmou Granato.

“Hoje o descaso com a saúde humana já é um absurdo, com os animais então nem se fala. Cuidar de todos é o nosso compromisso. E vamos fazer isso no nosso governo”, lembrou Granato que comentou ainda que a castração e os serviços veterinários prestados aos animais ajudarão ainda a combater a propagação de doenças dos animais para os seres humanos.

Assessoria de Imprensa/Fernando de Barros