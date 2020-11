Parque da Cidade funcionará como estacionamento gratuito no Dia de Finados

Não será permitida a entrada de veículos adesivados com propagandas eleitorais

Visando facilitar o acesso ao Cemitério Municipal e oferecer mais conforto às famílias no Dia de Finados (2), a Prefeitura de Barra Mansa irá liberar o acesso ao Parque da Cidade Natanael Geremias para que os visitantes utilizem o estacionamento. O local oferecerá aproximadamente 100 vagas.

O embarque e desembarque em frente ao Cemitério Municipal será feito pela pista do lado direito da Avenida Domingos Mariano. As vagas na via, situadas em frente ao local, estarão impedidas para uso.

A Travessa Regulador do Café, próxima a entrada do Parque da Cidade, estará fechada para a montagem de comércio ambulante, como velas e flores. A Guarda Municipal atuará no entorno, garantindo a fluidez do trânsito.

O comandante interino da Guarda Municipal de Barra Mansa, Paulo Sérgio Valente, alerta que propagandas eleitorais não serão permitidas dentro do Parque da Cidade. “É importante frisar que não poderão entrar no Parque da Cidade veículos adesivados com propaganda eleitoral. Essa é uma regra para todos, sem exceções”. Foto: Chico de Assis