PRF prende homem por crime ambiental, em Barra Mansa

A equipe da 7ª Delegacia da Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizava o Policiamento Ostensivo Dinâmico, quando teve atenção voltada para uma van Citroën Jumper, com a placa de Arraial do Cabo (RJ), no km 261, da Rodovia Presidente Dutra, na altura de Barra Mansa.

O motorista, de 47 anos, abordado, contou aos policiais rodoviários federais que estava transportando peixes salgados de Cabo Frio para São Paulo (SP). Ele apresentava uma nota fiscal na qual constavam 1,5 mil quilos de sardinha salgada. Os agentes alertaram que o período é de defeso da sardinha que vai de 1º de outubro até 28 de fevereiro. O condutor do veículo não apresentou qualquer papel de estoque antes do período de defeso.

Ele teria alegado que a pesca teria sido no final de outubro, período do defeso. O homem recebeu voz de prisão por crime ambiental. Além do crime ambiental, também foram constatadas infrações de trânsito, como licenciamento vencido em 2018, alterar característica do veículo, pois se trata de uma van para transporte de passageiros, tendo sido retirados os bancos para transporte de carga, entre outras, sendo aplicadas as devidas multas com valor total de R$ 1.411,67. O veículo com a carga foi apreendido pela Polícia Civil.

A ocorrência foi encaminhada para a 90ª DP de Barra Mansa.

O homem foi enquadrado no Artigo 34 da Lei 9.605 / 98:

Pescar em período no qual a pesca seja proibida ou em lugares interditados por órgão competente.

Pena – detenção de um ano a três anos ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Incorre nas mesmas penas quem:

I – pesca espécies que devam ser preservadas ou espécimes com tamanhos básicos aos padrões;

II – pesca quantidades superiores às permitidas, ou mediante a utilização de aparelhos, petrechos, técnicas e métodos não baseados;

III – transporta, comercializa, beneficia ou industrializa espécimes provenientes da coleta, apanha e pesca proibida.