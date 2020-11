Roosevelt Brasil caminha ao lado de Thiago Valério na Região Leste 

Uma grande ação de campanha, intitulada ‘Caminhada da Verdade’, foi realizada por bairros da Região Leste neste sábado, 31, pelos candidatos a prefeito de Barra Mansa, Thiago Valério (Cidadania) e seu vice, Noé Garcêz (PSB). O ex-prefeito Roosevelt Brasil, que declarou ser apoiador da dupla, também participou percorrendo ruas e conversando com moradores. “Confio muito no Thiago para uma mudança de verdade na nossa cidade. Ele, como vereador, fez várias denúncias e fiscaliza o Executivo. Ele é o único que tem capacidade para acabar com a corrupção e fazer Barra Mansa crescer novamente. Renasce a esperança de que possamos fazer o melhor para os moradores”, disse Roosevelt.

O ex-prefeito se refere ao fato de Thiago Valério ser combativo no Legislativo há quatro anos. Vereador de primeiro mandato, ele se propôs desde o início a fiscalizar o Executivo. Ele é autor de cerca de 20 denúncias ao Ministério Público.

Na caminhada, Thiago Valério apresentou propostas para a Região Leste que vão desde a falta de água, saúde, educação, mobilidade e segurança. O problema da água é antigo e o candidato diz que é possível resolver aumentando a capacidade de produção na ETA Nova e o número de reservatórios. Atualmente é Volta Redonda que abastece o complexo de 20 bairros, com cerca de 40 mil habitantes, com recursos de Barra Mansa.

Thiago deseja ainda buscar recursos junto à União para credenciar para a região um hospital de pequeno porte para urgência e emergência. Na educação, pretende construir a maior escola da cidade na Região Leste. “A cada dia que passa o 23 cresce e vamos continuar caminhando por toda a cidade para provocar a mudança pra valer em Barra Mansa. Pedimos apoio dos eleitores porque existe opção no nosso município e quero muito ajudar minha cidade a crescer e se desenvolver como merece, com dignidade ao nosso povo”, afirmou Thiago Valério.

COMTE FAZ NOVA MANIFESTAÇÃO DE APOIO A VALÉRIO

Ainda no sábado, 31, o presidente estadual do Cidadania e secretário estadual de Educação, Comte Bittencourt, esteve em Barra Mansa, onde manifestou, mais uma vez, apoio a candidatura a prefeito de Thiago Valério. Em reunião, que também participou Roosevelt Brasil, Comte destacou que o candidato é hoje um dos políticos mais talentosos do Estado nessa geração. “Já provou isso em seu primeiro mandato de vereador, firmeza de suas convicções, compromisso com a cidade e coragem na atividade pública. Thiago Valério está qualificado e preparado para governar Barra Mansa. Ele é o novo que traz com ele a história importante da cidade com apoio de Roosevelt”, apontou Comte.