Um princípio de incêndio atingiu a cozinha de uma praça de alimentação na tarde deste domingo do Shopping Piratas, em Angra dos Reis. Clientes deixaram o local assim que perceberam a grande quantidade de fumaça.

Uma equipe dos Bombeiros Civis (Shopping Piratas) e do Corpo de Bombeiros conseguiram debelar as chamas. Segundo a direção do shopping, ninguém ficou ferido.