Bombeiros são acionados para apagar fogo em residência

Uma casa pegou fogo na noite desta segunda-feira, na Rua Araújo Leite, no Centro, de Valença. O Corpo de Bombeiros foi acionado para socorrer um homem que havia inalado muita fumaça.

Os bombeiros conseguiram debelar as chamas. A vítima foi retirada e levada para o Hospital Escola em Valença. A unidade hospitalar não informou o estado de saúde da vítima.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para fazer a perícia. As causas do incêndio ainda não foram divulgadas. Fotos: Sandro Barra/Jornal Valença