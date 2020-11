Bruno Marini quer IPTU ÚNICO e redução de impostos em Barra Mansa

Em corpo-a-corpo no Centro de Barra Mansa, o candidato a prefeito, Bruno Marini garantiu que, se eleito, vai revisar o Código Tributário para instituir o IPTU ÚNICO. A medida visa reduzir valores cobrados pelo imposto que, passaria a ser calculado pela área construída e não por tipo de atividades. Com isso, o candidato afirma que a cidade passaria a ganhar com a implantação de novos negócios, gerando gerando emprego e renda.

“Mudando a base de cálculo, facilitamos a vida do contribuínte e a cidade não perde por isso. Ao contrário, ganhamos com a implantação de novos negócios que também passam a ficar estimulados uma vez que estaremos praticando um imposto justo e transparente”, completou o candidato.

Outra meta de Bruno é investir na informatização do sistema tributário, agilizando a vida do contribuinte, reduzindo custos com emissão de documentos, além de desburocratizar a máquina administrativa. Com a informatização, o candidato afirma que será possível acessar a aprovação de consultas prévias, projetos de construção e habite-se, entre outros serviços.

Bruno afirmou ainda que a informatização é imprescindível para o sistema de cadastro do IPTU, ISS, dívida ativa, emissão e pagamento de guias, certidões e boletos. “A melhoria da capacidade da gestão pública passa pela transparência e pelo uso da tecnologia. No meu governo a população vai usar a internet para facilitar seu dia-a-dia para acessar serviços e para saber de todas as nossas ações a frente da prefeitura. Quero transparência total”, comentou Bruno.