Volta Redonda realiza sanitização e higienização no bairro Retiro

Locais de maior circulação de pessoas, como centros comerciais, recebem a ação periodicamente

Como medida de prevenção ao novo coronavírus, equipes da Secretaria Municipal de Infraestrutura (SMI) seguem realizando as ações de higienização e sanitização dos locais públicos de Volta Redonda. Durante o feriado, na segunda-feira, dia 02, eles atuaram no centro comercial do bairro Retiro.

Calçadas, pontos de ônibus, praças e acessos de agências bancárias foram higienizados. Em seguida, pulverizaram produto bactericida, que tem capacidade de afastar o vírus da Covid-19. Os trabalhos de sanitização e higienização são periódicos nas unidades de saúde e também são realizados em locais públicos e nos principais pontos comerciais da cidade.

“O objetivo com esse trabalho de sanitização é priorizar os locais de maior circulação de pessoas. A SMI atua diariamente, mas a recomendação para o uso de máscara e o distanciamento social ainda permanece”, disse o secretário Municipal de Infraestrutura, Vinicius Ramos.