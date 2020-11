Ademar Esposti testa negativo para Covid-19 

O candidato a vice-prefeito vai assumir os compromissos de campanha em apoio à Dayse Penna

Após o resultado positivo para Covid-19 recebido ontem (03/11) pela candidata à prefeitura de Volta Redonda Dayse Penna, começou a preocupação pela saúde do vice-prefeito da chapa Ademar Esposti. Mesmo seguindo as orientações de utilização de máscara de proteção e álcool gel, Ademar realizou duas testagens RT-PCR, chamado de Swab nasal, em laboratórios diferentes e recebeu resultado negativo para a doença.

“Graças a Deus meu resultado deu negativo para essa doença. Estou um pouco mais tranquilo por não ter sido positivado com Covid-19, mas sigo preocupado com a saúde da Dayse Penna. Nossa relação é muito mais do que de candidata a prefeita e vice. Passamos a ter uma relação de pai e filha. E qual pai não se preocupa e cuida da saúde dos seus filhos“, declarou Ademar Esposti.

As atividades de campanha da coligação ‘Por uma Volta Redonda que vale a pena viver’ (Pros, PSL e PSDB) vão continuar de uma maneira diferente. Vamos ter mais a presença do candidato a vice-prefeito para levar a mensagem aos eleitores. Dayse Penna vai continuar o trabalho de casa, com mensagens pelas redes sociais e conversas online.

“Estou impressionado com a garra e determinação da Dayse. Já sabia que ela era uma mulher forte, e agora estou vendo de verdade essa dedicação que tem por Volta Redonda. Mesmo abalada com a doença, tem se mantido firme e gravado vídeos e mensagens de encorajamento a equipe. Vou seguir nossa campanha por ela e pela cidade que adotei há muitos anos como minha. Chegou a hora de mudar”, falou o candidato a vice-prefeito.

O deputado federal Delegado Antonio Furtado, que apoia desde o início a candidatura de Dayse Penna e Ademar Esposti para a prefeitura de Volta Redonda, também se comprometeu a ser a voz da candidata nas ruas de Volta Redonda.

“Sempre falei que escolhi a Dayse Penna como candidata à prefeitura de Volta Redonda por acreditar na sua capacidade e dedicação que tem por Volta Redonda. Ainda mais agora, nesse momento triste e delicado com relação a sua saúde, no qual precisa se recuperar. Hoje recebemos uma boa notícia com relação a saúde do Ademar Esposti e já podemos voltar as nossas caminhadas pela cidade para que a voz da Dayse chegue a todos os bairros. Força, Dayse! Estamos nas ruas por você e por Volta Redonda”, afirmou o deputado Delegado Antonio Furtado.

Dayse Penna vai cumprir todo o período de recuperação e isolamento em casa e usar suas redes, @daysepennavr para conversar com os eleitores e apresentar suas propostas para uma Volta Redonda que funcione para todos.

“Fico muito emocionada com o carinho e a dedicação que toda a equipe e a cidade de Volta Redonda está tendo comigo. Não está sendo um momento fácil. Tenho sentido um pouco de falta de ar, mas, mesmo assim, vou continuar nossa campanha de casa. Sei que posso confiar no meu vice e também na ajuda do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Creio que Deus está no controle. Vamos vencer essa doença e a eleição” agradeceu Dayse Penna, candidata à prefeitura de Volta Redonda.