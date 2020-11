O candidato a vereador Valmir Filho do Bibi, de 50 anos, do PT (Partido dos Trabalhadors), foi assassinado a tiros na tarde desta quarta-feira, no bairro Parque da Mangueira, onde ele morava, em Paraty.

Valmir chegou a ser socorrido e levado para Hospital Municipal, mas não resistiu. O caso já está sendo apurado pela polícia, que tenta conseguir imagens de câmeras de segurança.