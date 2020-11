Homem sofre tentativa de homicídio, em Itatiaia

Um homem, de 25 anos, ainda não identificado, levou um tiro de revólver no início da tarde desta quarta-feira, por volta das 12h10min, no km 320, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Nova Conquista, em Itatiaia.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada e quando chegou o homem estava com marca de tiro na nuca e desorientado. A vítima não conseguiu passar informações devido ao seu estado.

No local ninguém passou informações, mas nas informações funcionários disseram que ouviram dois tiros, sendo que um ocorreu a vítima que foi socorrida e levada pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) para o hospital de Itatiaia, onde passou por cirurgia e continua internado .

O autor da tentativa de homicídio fugiu a pé.