Um ônibus, da Viação Santo Antônio, bateu contra um barranco na tarde desta terça-feira, no bairro Areal, em Barra do Piraí. Segundo o motorista, o ônibus teria perdido e freio.

O motorista contou que jogou o ônibus contra o barranco para evitar problemas maiores. No momento do acidente não havia passageiros no ônibus. O veículo seguia em baixa velocidade baixa e não houve danos maiores.