Pinheiral adere a prorrogação de campanha de vacinação contra poliomelite, sarampo e multivacinação

Segundo as indicações do Governo do Estado, foi prorrogada até o dia 27 de novembro, a Campanha Nacional de Vacinação contra a Poliomelite, Sarampo e Multivacinação para atualização da Caderneta da Criança e do Adolescente até 15 anos a ser realizada pela Prefeitura de Pinheiral, através da Secretaria Municipal de Saúde e do Programa Nacional de Imunização (PNI).

Para receber a vacina contra a Poliomelite a criança precisa ter menos de 5 anos, enquanto a vacinação contra o Sarampo acontece em pessoas de 6 meses a 59 anos, para aqueles que ainda não tomaram ou precisam completar o cartão de vacina e para pessoas de 20 a 49 anos de maneira indiscriminada. Todas as vacinas serão aplicadas em todas as unidades de saúde do município, de segunda a sexta-feira, de 8 às 17h, sendo necessário estar portando identidade, cartão SUS e carteira de vacinação.

Segundo Márcia Abbado, enfermeira e coordenadora do Programa de Imunização de Pinheiral, a prorrogação se dá devido a tentativa de conseguir alcançar uma maior quantidade de pessoas vacinadas nos municípios.

“A Coordenação Estadual de Imunização prorrogou a campanha para aqueles pais e responsáveis que ainda não levaram suas crianças nas unidades de saúde terem mais uma oportunidade de colocarem os cartões de vacina em dia e evitar essas doenças imunopreveníveis”, explicou.