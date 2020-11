Volta Redonda segue com programa de revitalização da sinalização viária

Serviço executado pela Secretaria de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU) já beneficiou mais de 50 quilômetros de vias neste ano

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (STMU), avança com o programa de revitalização viária que já atingiu mais de 50 quilômetros de vias do município em 2020. Nesta quarta-feira, dia 04, a equipe de pintura atuou na Rua Rio Grande, no bairro Belmonte. A via passou a ser de mão única e recebeu a nova sinalização no trecho de 250 metros, entre as avenidas Cuiabá e Belo Horizonte. Para a execução do serviço não houve necessidade de interdição do trânsito no local.

O Programa Municipal de Revitalização da Sinalização Viária criou um cronograma para atender as demandas da população de forma organizada, respeitando as prioridades. O trabalho é normalmente feito no período noturno pela equipe da STMU para evitar impacto no trânsito e o tráfego de pedestres.

A ação inclui demarcação de linha de centro das vias de mão dupla, linha de bordo e identificação de cruzamentos; pinturas de faixa de pedestres; e indicação de preferência em cruzamentos, pintando a palavra “pare”; além de recuperação e pintura de ponto de ônibus; demarcação de estacionamento; e demandas referentes a áreas de carga e descarga; e a chamada vaga rápida, em áreas comerciais.

Somente no mês de outubro, três bairros foram beneficiados pelo programa. No Parque do Contorno, o serviço foi realizado em 1,5 quilômetros de vias. A revitalização da sinalização viária na Voldac passou por dez ruas do bairro. E, no início do mês de outubro, a Avenida Paulo Erlei de Abrantes, no bairro Três Poços, recebeu a equipe de pintura da STMU. Foi feita aplicação de sinalização horizontal, após implantação de sistema de drenagem e asfalto novos.

A STMU também já executou revitalização viária na entrada da cidade, próximo ao bairro Vila Elmira; na Avenida Beira-Rio; no Elevado Castelo Branco e seus acessos; na via Sérgio Braga; no trecho municipalizado da BR-393 (do Jardim Amália até o bairro Ponte Alta); além de ruas e avenidas dos bairros 207, Aterrado, Retiro, Niterói, Centro, Vila Santa Cecília, Três Poços, Santa Cruz, Vila Rica, Santo Agostinho, Voldac e Jardim Cidade do Aço. Fotos de Evandro Freitas