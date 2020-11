Homem é assassinado em Barra do Piraí

Leandro José da Silva Rosa, que não teve a idade confirmada, foi assassinado a tiros, no início da madrugada desta quinta-feira, na Rua Cristiano Ottoni, no Centro, em Barra do Piraí. Segundo a Polícia Militar, o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas quando chegou a homem já estava sem vida.

Os agentes encontraram no local do crime foram encontrados quatro sacolés de cocaína e R$ 10, em dinheiro. Os agentes não conseguiram detalhes do crime. O corpo foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), em Barra do Piraí.