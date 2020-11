Morador doa mais de 100 mudas para Meio Ambiente em Volta Redonda

Doação de abieiros, que fornecem a fruta abil, será encaminhada para viveiro no Parque do Ingá

O aposentado Ronaldo Pereira dos Santos, de 68 anos, morador do bairro Vila Santa Cecília, fez nesta semana a doação de 106 mudas de abieiro – árvore que fornece abil, fruta nativa da Mata Atlântica – para a Secretaria de Meio Ambiente de Volta Redonda (SMMA). O intuito de Ronaldo é que as mudas sejam plantadas pela região, proporcionando à população mais essa opção de árvore frutífera.

“Acredito ser importante ter essa diversidade de árvores pois, além de deixar a cidade mais viva e bonita, também é uma opção para as pessoas que não têm acesso e familiaridade com determinadas frutas e plantas. Não costumo ver abil aos arredores e acho uma fruta deliciosa”, afirmou o aposentado, que fez a doação junto de sua filha, Taís.

Ao andar por Volta Redonda, é comum avistar arvores frutíferas como mangueiras, amoreiras, goiabeiras, entre outras. Ronaldo já viveu no estado do Espírito Santo e foi lá que conheceu o abil. Ele conta que, quando se mudou para a casa que reside, percebeu um abieiro em seu quintal e, com o tempo, passou a separar mudas para amigos. Ao reparar que pela cidade não se encontrava árvores da fruta, decidiu então entrar em contato com a SMMA para fazer a doação.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente costuma receber doações de mudas e encaminhá-las para o viveiro do Parque Natural Municipal Fazenda Santa Cecília do Ingá, situado no bairro Santa Cruz, onde são cuidadas e preparadas para serem plantadas em praças e pomares da cidade.

“É fundamental a participação dos cidadãos no cuidado e no incentivo para tornarmos Volta Redonda uma cidade cada vez mais verde. Essas mudas vão contribuir muito para o bem-estar dos nossos moradores”, afirmou o secretário municipal de Meio Ambiente, Marcus Vinícius Convençal.