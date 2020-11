Baltazar afirma: “O Voltaço tem que voltar a se conectar com a juventude

Após denunciar a situação de abandono do Estádio Sylvio Raulino de Oliveira e do Volta Redonda Futebol Clube, o candidato a prefeito de Volta Redonda pelo PSD, Paulo Baltazar, afirmou, em vídeo publicado em suas redes sociais, que o clube deve “retornar a suas raízes e se reconectar com a torcida, sobretudo, os mais jovens que se afastaram da instituição”. Para aproximar crianças, adolescentes e Voltaço, Baltazar aposta nas novas tendências, como os esportes eletrônicos, ou E-sports, que tem se destacado entre os públicos mais jovens.

“Fui médico do Voltaço e conheço todo o potencial deste clube. É um absurdo não termos um governo municipal que se comprometa com a imagem do clube, ainda mais com a possibilidade de alavancar a relação com a juventude. O Voltaço tem potencial não apenas no futebol, mas também nos esportes eletrônicos que são uma grande demanda dos jovens de nossa cidade”, contou o candidato.

Os investimentos e a valorização dos esportes eletrônicos têm se tornado comuns entre clubes de todo o país. Times como Flamengo, Santos, Vasco, São Paulo e Grêmio, que possuem grande tradição no futebol nacional, também criaram equipes de E-sports, que se mostraram um grande atrativo para os jovens torcedores dessas agremiações. Segundo Baltazar, o mesmo pode ser repetido com sucesso em Volta Redonda, desde que o clube conte com incentivos da administração municipal.

“O Voltaço já tem seu time em algumas modalidades de jogos eletrônicos. Porém, precisamos fazer mais, precisamos apoiar o time. Temos que colocar campo e estádio para funcionar. Podem ter certeza, em meu governo o Voltaço vai voltar a ser um dos maiores símbolos da cidade”, completou Baltazar