Cida Diogo destaca que o PT sempre defendeu a saúde públicano depate da Aciap

Candidata a prefeita de Volta Redonda participou do debate entre candidatos promovido pela Aciap-VR

A candidata a prefeita pelo PT em Volta Redonda, Cida Diogo, se destacou com suas propostas no debate promovido na noite de quinta-feira, dia 5, pela Aciap-VR (Associação Comercial Industrial e Agropastoril de Volta Redonda). Além de Cida, 11 candidatos participaram do evento realizado no Salão Social da entidade, no bairro Aterrado, que foi transmitido ao vivo pelo Facebook e YouTube.

Saúde foi o tema escolhido pela candidata ao ser sorteada, que afirmou que atualmente a saúde está “no fundo do poço”. E afirmou que ao entrar na prefeitura, a saúde voltará a ter a excelência de quando foi secretária de Saúde, pois fará com que o Programa de Saúde da Família atenda toda a população e citou, entre outras ações, a implantação do Hospital Materno-Infantil.

Ao responder sobre sua atuação enquanto deputada federal, ressaltou que participou da Comissão de Seguridade Social na Câmara em que foram discutidos projetos que o governo Lula implementou no Ministério da Saúde. Entre eles, o SAMU, Mais Médicos e a recuperação da rede de saúde do país que estava deteriorada.

“Nós aprovamos isso no Congresso Nacional com muita presença para que isso fosse feito e nosso país avançasse”, explicou, ressaltando que em todas as suas atuações políticas defendeu a saúde. “Hoje, infelizmente, estão querendo privatizar a saúde, estão querendo que as pessoas vão para o posto de saúde e paguem para ser atendidas. Essa é a grande diferença de quem defendeu a saúde, defende e defenderá sempre”, frisou sobre o Partido dos Trabalhadores.

tenho certeza que estando na prefeitura, a saúde vai voltar como na minha época, o programa de saúde da família atenda toda a população

Desenvolvimento econômico

Sobre desenvolvimento econômico e geração de emprego e renda, Cida Diogo detalhou que se eleita irá trabalhar em três áreas principais. A primeira medida será atrair todos os atores envolvidos com a questão: empresários, trabalhadores e universidades.

“Vamos implantar o Conselho Gestor de Desenvolvimento Econômico para pensar as estratégias necessárias para essa cidade voltar a crescer e gerar emprego. Junto com isso, vamos trabalhar para implantar três polos: o Polo Metalmecânico, o Polo de Educação e o Polo de Saúde para gerar emprego e melhorar a saúde da nossa cidade”, afirmou.

A prefeitável também abordou sobre a Moeda Social, uma política pública que vai atender os beneficiários de todos os programas sociais do município. Ela será disponibilizada através de um cartão a ser utilizado exclusivamente no comércio de Volta Redonda e, portanto, movimentar a economia local.

Servidores públicos

Quando o assunto sorteado foi sobre os servidores públicos, Cida Diogo criticou o desrespeito atual com a classe. E relembrou que quando foi secretária de Saúde implantou uma Gratificação de Incentivo ao Desempenho (GID), uma valorização aos funcionários públicos da Saúde que foi extinta no último governo do Neto por desvio de recursos. Segundo ela, essa valorização será retomada, além da implantação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS).

Meio Ambiente

Ao ser sorteada para falar sobre meio ambiente, a petista enalteceu o fato de ter Nena Düppré, que é do Partido Verde, como candidata a vice-prefeita na coligação A Esperança de Volta. Segundo ela, será prioridade garantir o direito ao acesso à água e ar de qualidade em Volta Redonda, com atenção ao Rio Paraíba do Sul e com propostas para que todas as residências tenham esgoto tratado.

Agenda

Neste sábado, dia 7, Cida Diogo participa do painel eleitoral promovido pela Coordenação Pastoral da Região de Volta Redonda da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda, às 16h30. Sob lema “Fé da vida e compromisso com a justiça social”, o painel será transmitido ao vivo através das redes sociais da Diocese de Barra do Piraí-Volta Redonda – Facebook e YouTube.